Мото аккумулятор Delta CT 1211 (YTZ12S-BS, YTZ14S-BS), 11 А/ч Голосов: 18

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Вы экономите: 100

С обменом 100

Кол-во: Цена: 2900руб. Мото аккумулятор Delta CT1211 аналог аккумулятора с маркировкой YTZ12S, YTZ14S.

Аккумуляторная батарея Delta CT1211 (YTZ12S, YTZ14S) разработана для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов, и другой мототехники. Аккумуляторы DELTA CT изготовлены по усовершенствованной технологии AGM — не требуется заливка электролита и обслуживание. Аккумуляторы Delta серии CT специально разработаны для систем, где используется многократный мощный разряд.

Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах и дизельных генераторах. Аккумуляторы Delta серии CT — это привлекательная цена и стабильные характеристики.

Поставляется в заправленном, заряженном виде, готова к эксплуатации

Особенности и преимущества:

Благодаря абсолютной герметичности возможна эксплуатация в любом положении

Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.

Повышенная виброустойчивость аккумулятора достигается за счет применения технологии Heavy Duty, укрепляющей конструкцию, что делает DELTA CT незаменимыми в условиях бездорожья.