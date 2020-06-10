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Мото аккумулятор Delta CT 1211 (YTZ12S-BS, YTZ14S-BS), 11 А/ч
Мото аккумулятор Delta CT1211 аналог аккумулятора с маркировкой YTZ12S, YTZ14S.
Аккумуляторная батарея Delta CT1211 (YTZ12S, YTZ14S) разработана для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов, и другой мототехники. Аккумуляторы DELTA CT изготовлены по усовершенствованной технологии AGM — не требуется заливка электролита и обслуживание. Аккумуляторы Delta серии CT специально разработаны для систем, где используется многократный мощный разряд.
Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах и дизельных генераторах. Аккумуляторы Delta серии CT — это привлекательная цена и стабильные характеристики.
Поставляется в заправленном, заряженном виде, готова к эксплуатации
Особенности и преимущества:
Благодаря абсолютной герметичности возможна эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Повышенная виброустойчивость аккумулятора достигается за счет применения технологии Heavy Duty, укрепляющей конструкцию, что делает DELTA CT незаменимыми в условиях бездорожья.