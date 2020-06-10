Интернет-магазин BIGTEH.RU
(495) 729-68-33, 255-40-77 Доставка  

СВАО, Хибинский пр-д, д. 20   Самовывоз

Точка выдачи товара самовывозом

Cхема проезда, подробнее >>
Моя корзина
(пусто)
 
Поиск
Каталог
 
Подбор по автомобилю

 
Подбор аккумулятора для мототехники

 
Подбор аккумулятора для электромобилей

Автотепло

Блог / Новости
10.06.2020 18:38:09
Аккумуляторы Deka: история бренда
22.09.2018 12:16:16
Хундай Акцент: замена и установка аккумулятора
18.08.2018 12:31:46
Форд Фокус: замена и установка аккумулятора
18.08.2018 12:06:39
Лада Калина: замена и установка аккумулятора
19.03.2017 20:23:48
Мотосезон. Что выбрать: varta или bosch?
Смотреть все...
Подписаться на новости:
или RSS 2.0
Голосование
Я выбираю аккумулятор
Главная » АКБ для мототехники » Мото аккумулятор Delta CT 1211 (YTZ12S-BS, YTZ14S-BS), 11 А/ч
Версия для печати Версия для печати

Мото аккумулятор Delta CT 1211 (YTZ12S-BS, YTZ14S-BS), 11 А/ч

 
 
Голосов: 18
Оценить
Вес продукта: 3.9 kg
Изготовитель: Delta
Ёмкость (С20), А/ч: 11 Ач
Ток пуска (-18°С): 210 А
Полярность: Прямая +/-
Размер (ДхШхВ)мм: 150x87x110
Тип АКБ: AGM
Производство: Китай
Напряжение, В: 12
Тип крепления АКБ: В00
Гарантия: 1 год
Обозначение (код): CT-1211
Ваша скидка: С обменом 2900 2800
Вы экономите: 100
С обменом 100
Кол-во:  
Цена: 2900руб.
Похожие товары Скидки

Мото аккумулятор Delta CT1211 аналог аккумулятора с маркировкой YTZ12S, YTZ14S.
Аккумуляторная батарея Delta CT1211 (YTZ12S, YTZ14S) разработана для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов, и другой мототехники. Аккумуляторы DELTA CT изготовлены по усовершенствованной технологии AGM — не требуется заливка электролита и обслуживание. Аккумуляторы Delta серии CT специально разработаны для систем, где используется многократный мощный разряд.
Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах и дизельных генераторах. Аккумуляторы Delta серии CT — это привлекательная цена и стабильные характеристики.
Поставляется в заправленном, заряженном виде, готова к эксплуатации
Особенности и преимущества:
Благодаря абсолютной герметичности возможна эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Повышенная виброустойчивость аккумулятора достигается за счет применения технологии Heavy Duty, укрепляющей конструкцию, что делает DELTA CT незаменимыми в условиях бездорожья.

 

Рекомендуем посмотреть

Смазка для цепи мотоцикла XADO Mottec High-Speed ROAD (Шоссе)

650руб.

Ревитализант ХАДО EX120 для мототехники (шприц 4мл)

500руб.

Зарядное устройство DekaPower-20, 12 Вольт

4500руб.

Смазка для цепей Verylube мото и вело техники

430руб.

Зарядное устройство Кулон 405, 6-12 Вольт

1700руб.

Провода пусковые Deka Booster Cables 10GA (мото провода)

680руб.

Смазка для цепи велосипеда XADO Mottec ultrahydrophobic

650руб.

Смазка для цепи мотоцикла MOTUL C4 (100мл)

200руб.

Отзывы

Нет отзывов об этом продукте

Написать отзыв